Европейская Украина - это оппозиция Блоку Тимошенко?

19:11, 13 октября 2006
Политика
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Рыночная ниша оппозиций перегружена

Смысл появления еще одной оппозиции, в основном представленной партиями, которые входят в блок “Наша Украина”, для меня является “загадкой”, - заявил народный депутат, заместитель лидера фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Луцке относительно логики существования в Украине второй парламентской оппозиции под названием “Конфедерация “Европейская Украина”.

“Ведь если логически рассуждать, то “Наша Украина” не может быть в оппозиции к Президенту, поскольку он является ее почетным председателем. Также не может пока еще “Наша Украина” быть в оппозиции и к правительству, поскольку в системе исполнительной власти де-юре остаются делегированные ею министры, большинство председателей областных администраций и руководители центральных органов исполнительной власти”, - отметил народный депутат.

Возможно, допустил Н.ТОМЕНКО, конфедерация “Европейская Украина” – это оппозиция к Блоку Юлии Тимошенко или другой политической силе.

“Но при любых условиях, если бы “Наша Украина” действительно хотела контролировать власть и быть в оппозиции к правительству ЯНУКОВИЧА и антикризисной коалиции, она должна была бы действовать другим образом и вместе с БЮТ”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Киеве на первом заседании по созданию Конфедерации “Европейская Украина” приняли участие 10 партий: “Народный Союз Наша Украина”, Народный рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, УРП “Собор”, КУН, ХДС, партия “Реформы и порядок”, УНП, “Пора” и РХП.

По словам лидера “Нашей Украины” Романа БЕССМЕРТНОГО, речь шла о совместных действиях парламентской и внепарламентской оппозиции, возможности привлечения других политических сил к объединению и возможности его существования в виде общественно-политического движения.

Как сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, “на эту встречу БЮТ не приглашали”, но при этом он отметил, что “во время собрания обсуждалась возможность совместных действий”.

 

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