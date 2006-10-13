Мороз: предательства не было

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ отрицает, что на встречах с руководством Российской Федерации речь шла о синхронизации времени вступления Украины и России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, комментируя заявление представителей фракции «Наша Украина». (УНИАН: ряд депутатом «Нашей Украины» назвали предательством национальных интересов намерения А.МОРОЗА синхронизировать с Россией вступление Украины в ВТО).

По словам А.МОРОЗА, во время встреч речь шла «не о синхронизации времени вступления в ВТО, а о том, что надо адаптировать законодательства Украины и России в той части, которая касается интересов Украины и России».

Как сказал председатель ВР, речь не идет о соревновании или синхронизации времени, речь «шла совсем о другом».

А.МОРОЗ подчеркнул, что в украинской делегации есть и представитель фракции «Наша Украина» (УНИАН: в составе парламентской делегации, находящейся с визитом в Москве, есть народный депутат Украины Рефат ЧУБАРОВ (фракция «Наша Украина»)).

А.МОРОЗ сказал, что информация о синхронизации вступления Украины и России в ВТО, «мягко говоря, не серьезная информация».