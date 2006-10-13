Народный депутат, активный участник помаранчевой революции Николай ТОМЕНКО предлагает отпраздновать вторую годовщину Майдана без политики и без политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Луцке.

“Празднование должно быть для людей, которые показали, что могут сменить любую власть”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, сейчас украинское общество разочаровано всеми политическими силами, однако очень активно интересуется политическими процессами, которые происходят в нашем государстве. По мнению Н.ТОМЕНКО, сейчас в Украине нет в обществе таких настроений, которые были во время Помаранчевой революции, даже если найдется лидер, который захочет повести людей на новый Майдан». Большинство украинцев, убежден Н.ТОМЕНКО, считают, что политики должны разобраться, прежде всего, между собой и навести порядок в государстве, а поэтому советует политическим фигурам Майдана отпраздновать 2-ю годовщину революции “где-нибудь, а Майдан организовать для людей”.