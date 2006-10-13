Против Нашей Украины началась информационная атака

Руководитель информационного управления “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ заявляет о начале информационной атаки против партии в канун съезда “Народного Союза Наша Украина”.

Т.МОКРИДИ не исключила, что источник этой атаки находится внутри партии.

Так она прокомментировала УНИАН заявление директора агентства ”Мартин групп” Тараса БЕРЕЗОВЦА о наличии финансового кризиса в “Народном Союзе Наша Украина”. По ее словам, это заявление не соответствует действительности.

“Центральный штаб работает в нормальном режиме, не сворачивается ни один офис в регионах. “Наша Украина” гордится тем, что она единственная политическая сила, которая работает в легальном финансовом поле”, - подчеркнула Т.МОКРИДИ.

Она отметила, что действительно есть определенная финансовая задолженность в региональных отделениях партии. “Но этот вопрос решается”, - отметила Т.МОКРИДИ. Кроме того, она назвала “абсолютной глупостью” информацию о наличии 40 исков в судах работников по поводу выплаты задолженности на зарплате.

Руководитель информационного управления “Нашей Украины” допускает, что “вбрасывание” в информационное пространство мысли о финансовом кризисе партии является элементом “заговора и заказа”. Она не исключила, что к этому может быть причастен председатель Исполкома НСНУ Николай КАТЕРИНЧУК. “Мне не хочется верить в заговор, но его (Т.БЕРЕЗОВЦА – УНИАН) видели в нашем офисе”, - сказала Т.МОКРИДИ, добавив, что он встречался именно с Н.КАТЕРИНЧУКОМ. Она также напомнила, что 7 сентября в “Газеті по-українськи” было напечатано интервью Т.БЕРЕЗОВЦА о том, что самым вероятным руководителем партии “Наша Украина” является Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщалось, съезд НСНУ состоится 21 октября этого года.

В сегодняшнем номере газеты “Экономические известия” Т.БЕРЕЗОВЕЦ рассказал, что сейчас в судах рассматривается более 40 исков сотрудников центрального аппарата блока “Наша Украина” с требованием выплатить долги по зарплате. Он утверждает, что недостаток средств привел к тому, что “Наша Украина” вынуждена сокращать свои представительства в регионах.