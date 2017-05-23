Житомирщина выполняет план по набору контрактников для ВСУ

Житомирская область выполняет плановые задания по набору контрактников для Вооруженных сил Украины – с начала года 444 жителя региона подписали соответствующий контракт с ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации, такие данные сегодня, 23 мая, были озвучены на совещании в Житомирской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы Житомирской ОГА, с начала текущего года уже 444 жители Житомирщины подписали контракт с Вооруженными силами Украины, что практически соответствует плановым заданиям, которые доведены Житомирщине.

«Почти за 5 месяцев этого года в области уже 444 жители подписали контракт с ВСУ. Объединенные территориальные общины также должны включаться в работу, информировать население. Надо понимать, что это вопрос безопасности нашей страны» , – отметил на совещании председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

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По его данным, во втором квартале этого года наиболее активно заключают контрактов в Новоград-Волынском районе и городе Новограде-Волынском, а также в Житомире и Бердичеве.

В области продолжается призыв на военную службу. По словам военного комиссара Житомирского областного военного комиссариата Юрия Колесниченко, лучше всего сработали в организации работы с призыва Андрушевский, Лугинский, Овручский, Олевский, Ружинский и Чудновский районы Житомирщины.

Участники совещания обсудили основные моменты в организации призыва и информировании населения о службе по контракту, сотрудничества между военными комиссариатами и представителями руководства районов и объединенных территориальных общин.