Кабмин назначил Януковичу 12 новых советников

Кабинет Министров Украины назначил новых советников премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, советниками премьера назначены бывший министр финансов Игорь ЮШКО, бывший вице-премьер по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО, бывший министр Кабинета Министров Владимир ЯЦУБА, а также Сергей ЗИНЧЕНКО.

Внештатными советниками назначены бывший председатель Совета НБУ Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ, председатель группы советников корпорации “Интерпайп”, бывший заместитель министра экономики Андрей ГОНЧАРУК, народный депутат Евгений КУШНАРЕВ, народный депутат Владимир ДЕМИДКО (оба – члены Партии регионов – УНИАН).

Советником по специальным международным вопросам назначен бывший министр иностранных дел Анатолий ЗЛЕНКО.

Кроме того, помощниками премьера назначены бывший пресс-секретарь Владимира ЛИТВИНА Игорь СТОРОЖУК, бывший сотрудник Администрации Президента Украины Андрей ФИАЛКО и Николай КОЛОМИЕЦ.