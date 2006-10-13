Украину посетит глава российского правительства

23-24 октября Украину с визитом посетит глава Правительства Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Кроме того, 7 ноября в Украине будет находиться министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что в Киеве 23-24 октября пройдет заседание межправительственного комитета в рамках межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Нынешнее заседание комитета станет первым за последние два года с того времени, как межправительственная комиссия была заменена на межгосударственную.