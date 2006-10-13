Ющенко подготовил свой проект закона о Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на будущей неделе внесет в парламент собственный проект закона о Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, «в течение следующей недели, после экспертизы на соответствие этого законопроекта другим нормативным актам, Президент внесет этот законопроект в Верховную Раду Украины».

И.ВАННИКОВА также сообщила, что соответствующая рабочая группа Секретариата Президента сегодня завершила работу над подготовкой законопроекта.

Также, по ее словам, в среду, 18 октября, Секретариат Президента «четко артикулирует» все отличия, которые есть между законопроектами о Кабмине, предложенными Секретариатом главы государства и правительством.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября правительство одобрило законопроект “О Кабинете Министров Украины”. Сегодня он направил на рассмотрение ВР этот законопроект.

Секретариат Президента неоднократно критиковал правительственный проект закона о Кабмине.