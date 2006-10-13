Путин приедет в Украину еще в этом году

Визит Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Украину, очевидно, состоится до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Очевидно, что заседание комиссии Ющенко-Путин состоится до конца года в Киеве», - отметила И.ВАННИКОВА.

Напомнив, что в прошлую субботу Президент Украины имел телефонный разговор с Президентом России, она сообщила, что В.ЮЩЕНКО по результатами этого разговора дал поручение готовить заседание комиссии Ющенко-Путин на высшем уровне. Также, по ее словам, Президент активно контролирует подготовку работы к заседанию этой комиссии.

Также, по ее словам, Президент считает, что украинско-российские отношения находятся в хорошем диалоге, и он с оптимизмом смотрит на их будущее.