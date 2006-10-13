Ющенко позвал Кличко обратно
13:24, 13 октября 2006Политика
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Карьера советника: из внештатных - в штатные
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым назначил Виталия КЛИЧКО своим советником.
Текст Указа содержится на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, с марта 2005 до 10 октября 2006 года В.КЛИЧКО был внештатным советником главы государства, однако недавно В.ЮЩЕНКО своим Указом отменил институт внештатных советников.
В.КЛИЧКО в настоящее время является депутатом Киевсовета.
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