Ющенко позвал Кличко обратно

Карьера советника: из внештатных - в штатные

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым назначил Виталия КЛИЧКО своим советником. Текст Указа содержится на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, с марта 2005 до 10 октября 2006 года В.КЛИЧКО был внештатным советником главы государства, однако недавно В.ЮЩЕНКО своим Указом отменил институт внештатных советников. В.КЛИЧКО в настоящее время является депутатом Киевсовета.

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