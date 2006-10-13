Кинах: антикризисная коалиция лопнет, как мыльный пузырь

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Анатолий КИНАХ убежден, что у антикризисной коалиции нет перспективы из-за идеологических разногласий ее членов.

Об этом идет речь в комментарии А.КИНАХА, размещенном на сайте блока “Наша Украина”.

“Антикризисная" коалиция в составе Партии регионов, СПУ и КПУ, которые имеют по сути противоположные идеологические основы, не может решить вопросы развития Украины как современного правового государства”, – считает депутат. По его мнению, “по качественному составу коалиция бесперспективна. Она не сможет консолидировать общество”.

“Это доказывают, в частности, и заявления представителей КПУ, которые не намерены поддерживать бюджет, предложенный их же коалиционным правительством, и политреформу, за которую выступает спикер МОРОЗ”, – отметил А.КИНАХ. – Думаю, когда дело дойдет до принятия решения по конкретным вопросам, коалиция лопнет, как мыльный пузырь”.

Народный депутат при этом отметил, что “Наша Украина” в таких условиях, несмотря на проблемы, и в дальнейшем ставит для себя основной цель консолидацию общества, национальное примирение и экономическое развитие государства.