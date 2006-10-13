Литвин заявляет, что у Ющенко власти нет

Экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН допускает попытки Президента Виктора ЮЩЕНКО добиться отмены конституционной реформы.

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Киевский телеграф».

«Думаю, определенные попытки в данном направлении будут предприниматься», - заявил В.ЛИТВИН. По его мнению, «люди, которые формируют новую команду Президента, не станут мириться с тем, что у них нет полномочий, а есть только возможность грозить пальцем с телеэкрана Кабинету Министров».

В.ЛИТВИН отметил, что Президент сегодня не имеет в руках главного рычага для управления государством – кадрового, в связи с чем говорить о действенности его власти – это утопия. «Можно сколько угодно морализаторствовать, к чему-то призывать, но если ты не имеешь возможности расставить свои кадры и проконтролировать их действия, то у тебя нет власти. Это аксиома», – сказал В.ЛИТВИН.