Ющенко уверяет Запад, что у него достаточно права вето

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Европейский Союз предоставить так называемый сигнал Украине, что Киев рассматривают в качестве кандидата на членство в ЕС в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью британской газете "Файненшл Таймс".

Издание приводит также слова Президента, который говорит, что если посмотреть на те процессы, которые происходят в ЕС в настоящее время, можно сказать, что это не лучшее время говорить о стремлении Украины получить членство в Евросоюзе.

В то же время В.ЮЩЕНКО добавляет, что в Украине понимают нынешние сложности в Европе. Украина в этих обстоятельствах лишь хочет быть услышанной. Киеву, по словам украинского Президента, необходима только одна вещь - знать и чувствовать, что подписаны соответствующие документы, в соответствии с которыми можно увидеть перспективу членства для Украины.

Определяя Евросоюз как главного торгового партнера Украины, В.ЮЩЕНКО признает, что его стране еще нужно пройти путь реформ и подготовительной работы, перед тем как осуществить свои устремления в Европу.

ФТ отмечает, что призыв Президента В.ЮЩЕНКО к Брюсселю звучит в то время, когда в Киеве царит политическая неуверенность по поводу того, неуклонно ли будет идти новое коалиционное правительство путем интеграции с Западом.

В этом контексте Президент В.ЮЩЕНКО отмечает, что его внешняя политика и планы внутренних реформ не могут быть отвергнуты, подчеркивая, что имеет достаточно права вето, чтобы обеспечить западный курс продвижения Украины и осуществлять проведение реформ.

Далее ФТ добавляет, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который снова появился в высшем эшелоне украинской политики, уже начал восстанавливать связи Киева и Москвы. В.ЯНУКОВИЧ также избрал более осторожный подход к планам интеграции Украины в НАТО и ЕС, подчеркивая, что будет осуществлять скорее всего политику "евро-прагматизма", чем "евро-романтизма".

Именно эта позиция нынешнего украинского премьера, по мнению обозревателей, может осложнить западную интеграцию Киева.

В завершении интервью Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что его страна должна улучшить часто сложные отношения с Россией, в то же время отметив, что будущее Украины - в Европе.