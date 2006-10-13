В Вашингтоне обсудили перспективы Украины

Украинские, европейские, американские политики и дипломаты обсудили в Вашингтоне перспективы Украины через два года после Оранжевой революции.

Как сообщает украинская служба радио “Свобода”, лейтмотивом выступлений было то, что Украина потеряла много времени. Политическая борьба, переговоры относительно формирования коалиции и раскол оранжевых сил создали ситуацию неопределенности, как для украинского общества, так и для друзей и партнеров за рубежом.

Бывший Президент Польши и непосредственный участник переговоров между властью и оппозицией во время Оранжевой революции Александр КВАСНЕВСКИЙ акцентировал внимание на вопросе членства Украины в НАТО. Он отметил, что Украина является лучшим партнером НАТО. А.КВАСНЕВСКИЙ выразил сожаление по поводу того, что вопрос о вступлении Украины в НАТО отложили. Главной проблемой в этом плане экс-президент Польши считает отсутствие дискуссии в Украине относительно НАТО, и как следствие – недостаточную осведомленность общества. А.КВАСНЕВСКИЙ сказал, что это мнение он пытался донести до Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время недавней встречи.

Бывший посол США в Украине Джон ХЕРБСТ отметил, что развитие событий в Украине не было непредвиденным. В частности, распад оранжевой коалиции был довольно естественным – из-за открытых противоречий между участниками коалиции и борьбу за власть. Кроме того, отметил Дж.ХЕРБСТ, в оранжевой коалиции были люди, которые “хотели власти ради власти”, а также люди, в отношении которых “возник вопрос о коррупции”.

Вместе с тем бывший посол предостерег от преждевременного пессимизма относительно Украины, отметив достижения за последние два года – проведение свободных честных выборов, свободы слова и СМИ. Ключевым для украинской власти будет сохранение этого достояния, отметил Дж.ХЕРБСТ.