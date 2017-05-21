В Украине сегодня чтят память жертв политических репрессий. Почитание, согласно с указом президента Украины от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая.

В Киеве траурные мероприятия с участием президента Петра Порошенко состоятся в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».

Быковнянские могилы - место захоронения жертв политических репрессий 1937-1941 годов. Расположен вблизи поселка Быковня на окраине Киева. Во времена сталинских репрессий здесь был объект специального назначения НКВД и происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных граждан.

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Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлена, по мнению историков, она может ставить от 20 до 100 тыс. лиц. На окраине Киева в Быковнянском лесу похоронены писатели Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липковский и десятки тысяч других жертв «Большого террора».