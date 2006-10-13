4 тысячи орлов Луценко будут оберегать ветеранов УПА от Витренко

Около 4 тыс. сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины будут обеспечивать охрану правопорядка в центре Киева 14 октября во время празднования очередной годовщины Украинской повстанческой армии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

В то же время информированный источник в правоохранительных органах отметил, что между столичной милицией и Киевской городской государственной администрацией достигнута предварительная договоренность о проведении запланированных на 14 октября представителями различных политических сил акций в центре столицы. Так, в частности, предлагается, чтобы партии правого направления проводили свою акцию на Софийской площади, а представители левых сил - возле арки Дружбы народов.

Как объяснил собеседник агентства, это необходимо для того, чтобы избежать столкновений между участниками акций, как это произошло в прошлом году в Киеве во время марша ветеранов УПА на Крещатике.

Как сообщал УНИАН, сегодня Шевченковский районный суд Киева должен рассмотреть обращение КГГА об ограничении проведения массовых акций в центре столицы 14 октября.

15 октября прошлого года во время проведения такого мероприятия левые и радикальные силы устроили драку с представителями правых политических организаций и, фактически, сорвали Марш УПА.