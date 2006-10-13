Нашеукраинец Матвиенко: это была не наша свадьба

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО выступает за уход в отставку министров, представляющих в правительстве блок «Наша Украина».

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Киевский телеграф».

По словам А.МАТВИЕНКО, министры «публично должны заявить о том, что складывают свои полномочия и уходят из Кабмина. И ЯНУКОВИЧУ решать, принимать эту отставку или нет».

При этом депутат отметил, что «здесь есть свои тонкости: мы никого из нынешних «оранжевых» министров не рекомендовали для работы в правительстве». «Меня лично никто не спрашивал по поводу ПАВЛЕНКО или ЛИХОВОГО или других министров от «Нашей Украины». Я не голосовал за утверждение состава Кабинета Министров. И не потому, что против своих министров… Просто это была не наша свадьба», – сказал А.МАТВИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).