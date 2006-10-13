Председатель Севастопольского горсовета за Януковича зуб дает

Председатель Севастопольского городского совета, лидер городского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ заверяет, что Партия регионов не изменит своей позиции в вопросе вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в прямом эфире местного „Народного канала”.

„Позиция абсолютно неизменна, позицию по НАТО мы не изменим, я могу дать 100% гарантии, что Партия регионов - это моя личная позиция - мы против вхождения в НАТО Украины”, - заявил В.САРАТОВ. В то же время, как отметил председатель горсовета, в вопросе относительно НАТО он является сторонником проведения „круглых столов”. „Потому что мне периодически приходят письма выступить как за НАТО, так и против. Есть моя позиция, есть позиция Партии регионов, которая заключается в том, что Украина не должна входить в НАТО”, - сказал В.САРАТОВ. Вместе с тем он подчеркнул, что „никто не мешает нам отстаивать свою точку зрения, поэтому нужно провести „круглый стол”, чтобы люди высказались”.

В.САРАТОВ также отметил, что НАТО „является серьезной организацией, в которую сегодня входит 25 стран Европы, и говорить о том, что мы не будем проводить никаких консультаций, работы...”. При этом председатель горсовета напомнил, что „есть программы, в которых очень активно участвует дружественная нам страна Россия - в антитеррористической программе НАТО (программа НАТО „Активные усилия - УНИАН)”. Поэтому, как отметил он, „просто подходить к этому штампами, что это плохо, а это хорошо... мир слишком сложен, чтобы можно было так говорить и так оценивать”. Как считает председатель горсовета, в ситуации, когда одни за НАТО, а другие - против, „главное, нужно иметь спокойный тон, то есть понять, что происходит, как происходит”.