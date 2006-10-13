Председатель Севастопольского горсовета за Януковича зуб дает
Саратов заверяет, что ПР не изменит своей позиции
Председатель Севастопольского городского совета, лидер городского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ заверяет, что Партия регионов не изменит своей позиции в вопросе вступления Украины в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в прямом эфире местного „Народного канала”.
„Позиция абсолютно неизменна, позицию по НАТО мы не изменим, я могу дать 100% гарантии, что Партия регионов - это моя личная позиция - мы против вхождения в НАТО Украины”, - заявил В.САРАТОВ. В то же время, как отметил председатель горсовета, в вопросе относительно НАТО он является сторонником проведения „круглых столов”. „Потому что мне периодически приходят письма выступить как за НАТО, так и против. Есть моя позиция, есть позиция Партии регионов, которая заключается в том, что Украина не должна входить в НАТО”, - сказал В.САРАТОВ. Вместе с тем он подчеркнул, что „никто не мешает нам отстаивать свою точку зрения, поэтому нужно провести „круглый стол”, чтобы люди высказались”.
В.САРАТОВ также отметил, что НАТО „является серьезной организацией, в которую сегодня входит 25 стран Европы, и говорить о том, что мы не будем проводить никаких консультаций, работы...”. При этом председатель горсовета напомнил, что „есть программы, в которых очень активно участвует дружественная нам страна Россия - в антитеррористической программе НАТО (программа НАТО „Активные усилия - УНИАН)”. Поэтому, как отметил он, „просто подходить к этому штампами, что это плохо, а это хорошо... мир слишком сложен, чтобы можно было так говорить и так оценивать”. Как считает председатель горсовета, в ситуации, когда одни за НАТО, а другие - против, „главное, нужно иметь спокойный тон, то есть понять, что происходит, как происходит”.