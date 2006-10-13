Профсоюзы отказались от акций протеста

Президиум Федерации профсоюзов Украины отменил свое решение о проведении единой акции протеста профсоюзов во всех регионах 18 октября 2006 года.

Об этом УНИАН сообщили в аналитически-информационном управлении Федерации профсоюзов Украины.

Как пояснили в ФПУ, акция протеста против сокращения социальных гарантий в проекте бюджета-2007 отменена в связи с тем, что решение проблемы перенесено на самый высокий уровень и начат переговорный процесс.

В частности, напомнили в ФПУ, 11 октября состоялась встреча председателя ФПУ Александра ЮРКИНА с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, на которой были обсуждены новые подходы к урегулированию коллективного трудового спора между ФПУ и правительством, который возник еще тогда, когда Кабинет Министров Украины возглавлял Юрий ЕХАНУРОВ. В таких обстоятельствах Президиум ФПУ принял решение заключить в рамках решения коллективного трудового спора Соглашение с Кабинетом Министров Украины о снижении цен и тарифов и введении дополнительных мер социальной защиты населения.

После заключения Соглашения Федерация профсоюзов Украины отзовет из судов свои иски к центральным органам исполнительной власти и правительству, а также апелляционные жалобы относительно принятых ими ценовых решений.

По данным ФПУ, в октябре-ноябре профсоюзными органами всех уровней будут проведены переговоры и консультации с Кабинетом Министров Украины, органами исполнительной власти и местного самоуправления, работодателями и их организациями с целью включения в Генеральное, отраслевые, территориальные соглашения, коллективные договоры норм о повышении зарплаты для компенсации потерь работающих из-за подорожания энергоресурсов, жилищно-коммунальных услуг, других товаров и услуг.

19 октября Федерация профсоюзов Украины планирует провести общественное обсуждение проекта государственного бюджета Украины на 2007 год с целью усиления его социальной направленности.