Кабмин Януковича срывает вступление Украины в ВТО?

Введение запрета на экспорт зерновых перестало быть внутренней проблемой Украины. Посол США в Украине Уильям Тэйлор лично приехал в министерство, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с министром аграрной политики Юрием Мельником. По мнению экспертов, его визит является сигналом того, что действия украинского правительства могут иметь серьезные последствия – из-за ограничения экспорта зерновых возможен пересмотр сроков вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как уже сообщалось, в начале октября Кабмин ввел обязательное лицензирование внешнеэкономических контрактов на экспорт с Украины пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслина). А 11 октября были утверждены экспортные квоты на пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь и меслин. По данным зернотрейдеров, они в четыре-пять раз меньше законтрактованных объемов поставок. По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, убытки зернотрейдеров от простоя судов, вынужденных дожидаться выдачи лицензий, на вчерашний день составили около $1,5 млн. «Ежедневно они возрастают на 400 тысяч долларов», – сообщил он. Вчера зернотрейдеры сообщили о намерении оспорить решение правительства в Хозяйственном суде.

В среду вечером чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Уильям Тэйлор прибыл в Минагрополитики. Господин Тэйлор поставил министра агрополитики Юрия Мельника в известность о том, что в результате действий украинского правительства по ограничению экспорта зерновых с Украины американские инвесторы понесли серьезные убытки.

«Юрий Мельник разъяснил господину Тэйлору, что решение по ограничению экспорта зерна было принято с целью предупреждения дефицита зерновых на внутреннем рынке. Оно принималось в атмосфере прозрачности, с привлечением к консультациям всех участников зернового рынка, – сообщили в пресс-службе Минагрополитики. – Стороны остались довольны встречей».

Впрочем, в посольстве США результаты встречи господ Тэйлора и Мельника оценивают иначе. «Мы призываем правительство Украины не ограничивать экспорт в то время, когда в стране нет признаков критического дефицита зерна», – заявил вчера пресс-атташе посольства США в Украине Джон Салливан. По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены недавним решением Кабмина о введении лицензирования и квотирования экспорта зерновых с Украины. «Внедрение таких мер может негативно повлиять на инвестиционный климат на Украине, может вызвать недоверие к усилиям Украины в направлении дальнейшей либерализации торговли», – сказал господин Салливан.

Решение украинского правительства уже повлияло на международные рынки. По словам господина Козаченко, с начала октября зерновые подорожали на $30-40 за тонну. И это неудивительно, ведь Украина является пятым в мире поставщиком пшеницы, занимает третье место по поставкам ячменя и шестое – по поставкам кукурузы. А по данным Международного совета по зерну (МСЗ), в этом году мировое производство зерновых составит 1,572 млрд т. Это на 27 млн т меньше урожая 2005 года. По прогнозам МСЗ, мировые запасы на конец 2006-2007 маркетингового года (МГ) составят 255 млн т, что на 52 млн т меньше показателя прошлого МГ.

Господин Козаченко уверен, что недовольство таких стран, как США, действиями украинского правительства будет иметь серьезные последствия. «Из-за этого вполне может затянуться процесс вступления Украины в ВТО», – заявил он. Напомним, что, согласно Универсалу национального единства, Украина намерена вступить в организацию до конца 2006 года.

В пресс-службе Кабинета министров от комментариев по этому поводу вчера отказались. А в секретариате президента (СП) решение правительства по введению ограничений на экспорт зерновых считают правильным и не видят оснований для его отмены. «Нужно думать про будущий год – если этот год урожайный, то в следующем году урожай может быть не очень хорошим», – заявил руководитель главной службы социально-экономической политики СП Павел Гайдуцкий.

Обком со ссылкой на КоммерсантЪ-Украина