Янукович: на Луценко давить трудно, скорее наоборот

Премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ ничего не известно о давлении на министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО со стороны Партии регионов.

“Я от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО ни разу не слышал, что на него давит какая-то политическая сила”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, комментируя журналистам сообщения некоторых СМИ о том, что на руководителя МВД осуществляет давление Партия регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “на ЛУЦЕНКО давить сложно, скорее наоборот”.

Премьер-министр также отметил, что он будет избавляться в правительстве от любого давления на министров.