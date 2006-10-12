Янукович: на Луценко давить трудно, скорее наоборот
21:09, 12 октября 2006Политика
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Да и сам министр не жаловался
Премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ ничего не известно о давлении на министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО со стороны Партии регионов.
“Я от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО ни разу не слышал, что на него давит какая-то политическая сила”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, комментируя журналистам сообщения некоторых СМИ о том, что на руководителя МВД осуществляет давление Партия регионов.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, “на ЛУЦЕНКО давить сложно, скорее наоборот”.
Премьер-министр также отметил, что он будет избавляться в правительстве от любого давления на министров.
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