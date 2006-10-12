УНП настаивает на законодательном признании воинов УПА

Украинская народная партия призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «издать к празднику Покровы Пресвятой Богородицы (14 октября) президентский Указ «О признании вооруженной борьбы Украинской повстанческой армии национально-освободительной борьбой украинского народа за независимость Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, УНП отмечает, что «прошло 15 лет со дня провозглашения независимости Украины, а украинцы так и не дождались восстановления исторической справедливости в отношении своих национальных героев». Более того, подчеркивается в сообщении пресс-службы, «сейчас время умирают те, кому в 1943 году было только 15 лет».

Таким образом, убеждена УНП, «Украина должна перейти от декларирования своего признания принципа самоопределения народов вообще к его конкретному юридическому закреплению».