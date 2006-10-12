Коммунисты намерены блокировать Марш УПА в Киеве

Активисты Коммунистической партии Украины намерены 14 октября блокировать проведение в Киеве Марша Украинской повстанческой армии по случаю 64-й годовщины ее создания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер крымских коммунистов, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ сегодня в Симферополе в интервью двум информагентствам.

"У нас достаточно патриотических сил в Киеве для того, чтобы им (сторонникам УПА - УНИАН) не дать возможность пройти, мы будем блокировать. Прямо скажем - не дадим возможность пройти им по Крещатику", - сказал он.

По словам Л.ГРАЧА, акции против УПА пройдут не только в Киеве, но и в Крыму. Так, на 14 октября запланирован митинг на одной из площадей Симферополя, возле закладного камня, на месте которого коммунисты в скором времени установят памятник жертвам, погибшим "от рук вояк ОУН-УПА". "Мы сейчас заканчиваем сбор средств (на памятник - УНИАН), уже идет проработка скульптора, так вот на том месте, где будет установлен памятник, мы проведем митинг, где выскажем свое отношение к ОУН-УПА, к фашизму и к той акции, которая примерно в это же время будет проходить на Крещатике", - сказал лидер коммунистов Крыма.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Киеве правые силы планируют провести Марш УПА по случаю 64-й годовщины ее создания.

Крымские активисты Евразийского союза молодежи, Блока Витренко "Народная оппозиция" и партии "Русский блок" заявили, что не допустят проведения Марша УПА. До 13 октября в Крыму проходит акция под лозунгом "Все на борьбу с фашизмом", в ходе которой ведется сбор добровольцев для поездки в Киев. По оценкам организаторов, на Крещатике соберется от 20 до 40 тысяч человек, которые будут выступать против Марша УПА.

Власть Киева обратилась в Шевченковский районный суд столицы с целью ограничить акции в центре города, которые ряд партийных и общественных организаций планируют провести 14 октября.

15 октября прошлого года во время проведения подобного мероприятия левые и радикальные силы устраивали драки с представителями правых политических организаций и, фактически, сорвали Марш УПА.