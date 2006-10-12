Ющенко может отказаться от своих полномочий в НСНУ

Лидер Крымской республиканской организации партии «Народный Союз Наша Украина», народный депутат Владимир ШКЛЯР уверен, что в НСНУ раскол не намечается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШКЛЯР заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Раскола как такого в партии "Наша Украина" не произойдет", - подчеркнул лидер "нашеукраинцев" Крыма. Вместе с тем, по словам В.ШКЛЯРА, в НСНУ могут произойти некоторые изменения, так Президент Украины - почетный председатель НСНУ Виктор ЮЩЕНКО может отказаться от своих полномочий в партии. "Я думаю, Президент Украины может уйти с почетной миссии почетного главы партии", - отметил глава НСНУ в Крыму. По его данным, этот вопрос, вероятно, будет рассматриваться на ближайшем съезде НСНУ (21 октября), где также планируется рассмотреть вопрос о лидере партии.

Как отметил В.ШКЛЯР, настоящего партийного лидера НСНУ не хватает. "Считалось, что Президент руководит "Нашей Украиной", на самом деле это не так. Надо хорошо знать Виктора Андреевича. Это политическая сила, которая поддерживает Президента, но Президент не управляет "Нашей Украиной", - сказал В.ШКЛЯР. - Когда мы информируем Президента о своих решениях, он очень толерантно относится к нашим решениям, плюс Виктор Андреевич никогда никого не ломал, никогда никого не понукал".