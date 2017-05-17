Нехватка лекарств, денег и жилья: журналисты показали, в каких ужасных условиях живут люди в Авдеевке (видео)

Авдеевка хоть и опустела на треть, однако, найти даже крыша над головой бывает чрезвычайно сложно. Труднее всего инвалидам, пенсионерам и маленьким детям, говорится в сюжете ТСН.

Семья, в которой есть и инвалид, и ребенок, и старенькая бабушка – собираются в небольшой съемной квартире. Ведь собственный дом в Авдеевке хоть и есть, однако жить в нем невозможно из-за обстрелов.

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Корреспондент отмечает, что денег на лекарства у семьи едва хватает.