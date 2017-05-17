Нехватка лекарств, денег и жилья: журналисты показали, в каких ужасных условиях живут люди в Авдеевке (видео)
18:48, 17 мая 2017Политика
6552 1
В городе из-за постоянных обстрелов почти невозможно найти крышу над головой.
В ужасных условиях люди живут через постоянные обстрелы / скриншот
Авдеевка хоть и опустела на треть, однако, найти даже крыша над головой бывает чрезвычайно сложно. Труднее всего инвалидам, пенсионерам и маленьким детям, говорится в сюжете ТСН.
Семья, в которой есть и инвалид, и ребенок, и старенькая бабушка – собираются в небольшой съемной квартире. Ведь собственный дом в Авдеевке хоть и есть, однако жить в нем невозможно из-за обстрелов.
Читайте такжеБоевики сегодня осуществили 30 обстрелов сил АТО: двое военных ранены
Корреспондент отмечает, что денег на лекарства у семьи едва хватает.
В Авдеевке люди через постоянные обстрелы живут в ужасных условиях
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter