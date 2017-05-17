В Раде предлагают отменить тендеры на питание для детей-чернобыльцев





В парламенте зарегистрирован законопроект № 6450, в случае принятия которого будут отменены тендерные процедуры при закупке и организации горячего питания для детей-чернобыльцев. Документ подготовила группа народных депутатов из УКРОПа: Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, Александр Шевченко, Виталий Куприй, Александр Дубинин, Валентин Дидыч и Виктор Шевченко. Народные избранники отмечают, что вследствие длительных тендеров школьники, которые проживают на территории радиоактивного загрязнения, не получают полноценного питания в течение всего учебного года.

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«К нам неоднократно обращались родители детей, проживающих в зоне загрязнения, по поводу того, что из-за длительных процедур закупок, которые проводятся в начале бюджетного года, уже с февраля дети остаются без горячих обедов, гарантированных государством. Возобновляют питание только в сентябре. Мы предлагаем отменить тендеры. Вместо этого путем заключения трехсторонних соглашений средства на местах, в учебных заведениях, будут использованы для обеспечения питания. Контролировать это будут родители», – пояснила Ирина Констанкевич.

Напомним, согласно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», учащиеся средних общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений, студенты колледжей и техникумов (училищ), расположенных на территории радиоактивного загрязнения, а также дети, эвакуированные из зоны отчуждения, и дети, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, и те, которые проживали в зоне безусловного отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении, имеют право на бесплатное питание.