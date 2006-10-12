Грач: Мельника надо или посадить, или извиниться перед ним

Народный депутат Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ считает, что руководство Министерства внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуры должно либо доказать причастность депутата Верховной Рады АРК Александра МЕЛЬНИКА к организации убийства двух местных бизнесменов и ряду других преступлений, либо извиниться перед ним.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Л.ГРАЧ высказал сегодня в Симферополе в интервью двум информагентствам.

Отвечая на вопрос, есть ли "вмешательство политического фактора" в дело депутата Верховной Рады Крыма, представителя блока "За Януковича!" А.МЕЛЬНИКА, Л.ГРАЧ сказал: "Я не знаю - я не министр МВД, который может давать такие оценки - политический или не политический след". "Сегодня уже роль персональной ответственности главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО и генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО: если вы на всю страну сказали, что он - МЕЛЬНИК - замешан в убийстве, если даже высказано подозрение, вы или докажите, что это так, или, наоборот, извинитесь перед этим человеком. Это уже дело принципа", - сказал Л.ГРАЧ.

Лидер крымских коммунистов также отметил, что борьба с криминалитетом и с коррупцией в автономии, которую он, будучи спикером парламента АРК, вел с тогдашним начальником крымской милиции Геннадием МОСКАЛЕМ, должна быть и сейчас. "Поэтому пусть дело Москаля процветает", - резюмировал Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября сотрудники милиции в Крыму задержали депутата крымского парламента от блока "За Януковича!" А.МЕЛЬНИКА, которого подозревают в организации убийства двух местных бизнесменов и называют одним из лидеров организованной преступной группировки "Сейлем". Вскоре Генеральная прокуратура Украины заявила, что не нашла в материалах уголовного дела, в котором фигурирует А.МЕЛЬНИК, достаточно доказательств, которые бы свидетельствовали о его вине, поэтому считает нецелесообразным последующее его содержание под стражей. Глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО предположил, что произошло "вмешательство политического фактора" в дело А.МЕЛЬНИКА.

В МВД считают, что следственно-оперативная группа на сегодня собрала достаточно доказательств для задержания и привлечения А.МЕЛЬНИКА к ответственности.

В 90-х годах прошлого века ОПГ "Сейлем" была одной из самых мощных преступных группировок в Крыму. Банда "Сейлем" конкурировала на полуострове с ОПГ "Башмаки" и "Имдат". В бытность Л.ГРАЧА крымским спикером, а Г.МОСКАЛЯ - начальником крымской милиции, в автономии началась масштабная борьба с преступными группировками, ряд членов данных банд были задержаны.