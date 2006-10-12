Наша Украина хочет создать ”теневое правительство”

Блок “Наша Украина” планирует создать “теневое правительство”. Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом заявил сегодня первый заместитель председателя политисполкома “Нашей Украины” Игорь ЖДАНОВ.

“Поскольку “Наша Украина” перешла в оппозицию, мы готовим соответствующий план действий относительно деятельности партии, блока и фракции в оппозиции. Один из них – это создание “теневого” правительства”, - сказал И.ЖДАНОВ.

По его словам, у “Нашей Украины” есть достаточный для этого кадровый потенциал. “Возможно, именно президиум совета партии будет предлагаться как будущее “теневое” правительство. Следующий наш шаг - это утверждение программы действий правительства. У нас есть необходимые для этого основания и документы, которые были наработаны в ходе коалиционных переговоров”, - отметил И.ЖДАНОВ.

По его убеждению, оппозиция должна предложить свои альтернативные решения относительно действующей правительственной политики.

И.ЖДАНОВ также сообщил, что вчера соответствующий документ начали рассматривать на президиуме “Нашей Украины”, и “он принят за основу”.