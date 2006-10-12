Компартия немедленно выйдет из коалиции, если...

Народный депутат от КПУ Леонид ГРАЧ считает унизительным продолжение переговоров о расширении коалиции в Верховной Раде Украины за счет вхождения в нее депутатов из блока "Наша Украина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ГРАЧ заявил сегодня в Симферополе в интервью двум информагентствам.

"Надо части антикризисной коалиции - прежде всего Виктору ЯНУКОВИЧУ и Александру МОРОЗУ - отказаться от игры в поддавки Виктору ЮЩЕНКО насчет расширения этой коалиции, - сказал представитель фракции КПУ. - Я одно могу сказать: коалиция может пополняться в индивидуальном плане - кто из других фракций хочет приходить в коалицию, пусть приходит. Но должны оставаться три сегмента (Партия регионов, Соцпартия и Компартия - УНИАН), которые главными были и есть".

Как заявил Л.ГРАЧ, если в коалицию войдет "хоть осколок" фракции "Наша Украина", который "четвертым составляющим вдруг себя захочет увидеть и юридически оформиться в этой коалиции", КПУ немедленно выйдет из такой коалиции. "С этой же секунды ни одной ноги ни одного коммуниста в антикризисной коалиции не будет, - заявил депутат. - Играться в поддавки, обманывать, делить портфели и так далее - мы в эти вещи играть не будем. Ни мне, ни моим коллегам по партии, по фракции портфели не нужны! Мы их в тот же момент выбросим. Нам кроме своих цепей терять нечего".

Депутат от КПУ выразил удивление тем, что после заявлений одного из лидеров блока "Наша Украина" Романа БЕССМЕРТНОГО о переходе «Нашей Украины» в оппозицию разговоры о расширении коалиции за счет депутатов-"нашеукраинцев" все же продолжаются. "Те, кто глаголят, что будут продолжать с "Нашей Украиной" какие-то переговоры - это их дело, и это даже унизительно. Если Роман БЕССМЕРТНЫЙ, который является лидером "Нашей Украины" говорит, что я не буду с вами на эту тему разговаривать, так чего вы - в данном случае Виктор ЯНУКОВИЧ и Александр МОРОЗ – унижаетесь?", - заявил Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ заявил о переходе "Нашей Украины" в оппозицию.

Премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что широкая коалиция с участием блока "Наша Украина" все-таки будет создана. "Я убежден, что у нас вместе с Президентом хватит воли, чтобы завершить этот процесс и сформировать широкую, с участием "Нашей Украины", парламентскую коалицию", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.