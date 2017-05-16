В Черном море продолжаются поиски украинцев с затонувшего судна "Герои Арсенала"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Черном море продолжаются поиски украинцев, которые находились на борту затонувшего в апреле судна "Герои Арсенала".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"К сожалению, существенных изменений нет, кроме того, что продолжается поисковая операция, не поисково-спасательная, а поисковая операция. Собственно, были проведены спасательные работы водолазами. Отслеживание ведется в радиусе самого следования судна береговой охраной, но пока что нет сведений, которые бы отвечали на все вопросы, нас интересующие", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Черном море близ Керченского пролива потерпел крушение и затонул сухогруз «Герои Арсенала». Сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозил зерно.

На борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.

20 апреля МИД предварительно подтвердил гибель двоих и спасение одного украинца с затонувшего сухогруза.