Достигнута договоренность о встрече Ющенко и Путина

Достигнута договоренность о встрече на высшем уровне в рамках комиссии Путин-Ющенко.

Об этом сообщил Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ, передает корреспондент УНИАН.

По словам В.ПУТИНА, такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора, который состоялся на днях. Он также добавил, что для начала эффективной работы межгосударственной комиссии «нужно достичь договоренности в экономической сфере».

Он также высказал уверенность, что официальный визит председателя ВР Украины А.МОРОЗА будет положительным вкладом в развитие отношений между двумя странами.

В свою очередь А.МОРОЗ отметил, что для развития двусторонних российско-украинских отношений важна встреча президентов двух стран, добавив при этом, что нужно развивать отношения во всех сферах.

А.МОРОЗ напомнил о запланированном на ноябрь заседании межпарламентской комиссии, во время которого, по его словам, также будет решен ряд вопросов. Председатель Верховной Рады сказал, что сегодня в Украине «политическая ситуация стабильна» и что, по его мнению, это также будет способствовать улучшению российско-украинских отношений.