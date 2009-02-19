Довгий: БЮТ, Блоки Кличко и Литвина срывают бюджетный процесс

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обвиняет БЮТ, Блоки Кличко и Литвина в Киевсовете в срыве бюджетного процесса в столице.

«Фракции БЮТ, Блока Кличко и Литвина снова срывают бюджетный процесс и принятие других важных для киевлян решений», - заявил О.ДОВГИЙ в связи с отказом этих фракций повторно проголосовать за отмену тарифов на жилищно-коммунальные услуги и вопросы благоустройства разрешительной системы на размещение малых архитектурных реформ.

Он расценивает такие действия как сугубо политическую борьбу и желание фракций, которые имеют представительство в парламенте, сорвать бюджетный процесс в столице.

Как сообщал УНИАН, депутаты отмеченных фракций отказались внести в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета вопросы, которые уже рассматривались 12 февраля.

В частности, О.ДОВГИЙ «для легализации» решений, которые оппозиционные фракции рассмотрели без его присутствия 12 февраля, предлагал включить их в повестку дня заседания. За включение вопроса, касающегося МАФов, проголосовали 59 депутатов, за вопрос, касающийся тарифов на жилищно-коммунальные услуги – 60, при необходимых 61 голоса.