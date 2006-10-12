Бессмертный все-таки видел заявления министров-нашеукраинцев

Министры, назначенные по квоте “Нашей Украины”, написали заявления об увольнении, сообщил лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщает сайт “Нашей Украины”, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, “все министры, которые пришли по квоте от “Нашей Украины”, написали заявления об увольнении, как этого требует Конституция Украины”.

По его словам, кроме этого, есть два министра – министр иностранных дел (Борис ТАРАСЮК) и министр обороны (Анатолий ГРИЦЕНКО), которые являются президентской квотой, “и мы должны решить, насколько партия или блок имеют право выдвигать претензии к их деятельности. Вопросов больше, чем ответов”.

На вопрос, почему не происходит официальное освобождение министров от должностей, Р.БЕССМЕРТНЫЙ ответил: “Это живые люди, которыми нельзя разбрасываться налево или направо. Не так много в Украине квалифицированных и профессиональных министров, чтобы мы ими разбрасывались, и не обсуждали вопрос их дальнейшей работы. Это - квалифицированные должностные лица, к которым нужно прислушиваться”.

“Окончательная судьба министров решится после того, как будут рассмотрены вопросы, касающиеся конституционных и парламентских процедур. Когда все формальности будут пройдены, тогда мы сделаем этот шаг”, - добавил он.

“В настоящее время “Наша Украина” в оппозиции, и в этом вопросе нет обратного движения. Шесть политических партий, которые входят в блок, не будут отказываться от своего оппозиционного статуса”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил: “Мы не получали никаких предложений от так называемой антикризисной коалиции относительно конкретных последующих шагов. Переговоры завершены, и нужно, наконец, прекратить дискуссию”.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).