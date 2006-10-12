Бессмертный создает ”Европейскую Украину” без Тимошенко

Сегодня по инициативе лидера “Нашей Украины” Романа БЕССМЕРТНОГО состоялась первая встреча представителей разных политических сил, посвященная идее создания Конфедерации “Европейская Украина”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины” во встрече приняли участие представители десяти партий: “Народного Союза Наша Украина”, Народного Руха Украины, Партии промышленников и предпринимателей Украины, УРП “Собор”, КУН, ХДС, партии “Реформы и порядок”, УНП, “Поры” и РХП.

От “Нашей Украины” принимал участие Р.БЕССМЕРТНЫЙ, который вел встречу, НРУ - Борис ТАРАСЮК, ПППУ - Анатолий КИНАХ, УРП “Собор” - Анатолий МАТВИЕНКО, КУН - Алексей ИВЧЕНКО, ХДС - Владимир МАРУЩЕНКО, ПРП - Игорь ГРЫНИВ, УНП - Иван ЗАЕЦ и Богдан СОКОЛОВСКИЙ, “Поры” - Владислав КАСЬКИВ и РХП - Николай ПОРОВСКИЙ.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что это лишь первая встреча, и поблагодарил за то, что все партии, которым были направлены письма, откликнулись на эту идею.

“На сегодняшней встрече обсуждалась идея и возможная идеологическая платформа будущей Конфедерации “Европейская Украина” – Универсал национального единства”, – сообщил Р.БЕССМЕРТНЫЙ после встречи на брифинге.

По его словам, речь шла о “общих действиях парламентской и внепарламентской оппозиции, возможности привлечения других политических сил в объединение и возможностях его существования в виде общественно-политического движения”.

“Ключевая цель – объединить усилия по отстаиванию внутреннего и внешнего курса, который был сформирован украинским народом во время выборов 2004 года, путем поддержки программы Президента Виктора ЮЩЕНКО”, – отметил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что такие встречи будут систематическими, и уже сегодня есть договоренность о том, что будет действовать рабочая группа, которая «выработает идеологические основы, исходя из Универсала, а также принципы организационной деятельности».

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, “на сегодняшнюю встречу БЮТ не приглашали”, но при этом он заметил, что “во время сегодняшнего собрания обсуждалась возможность совместных действий”.

“Какие механизмы будут между “Нашей Украиной” как оппозиционной силой и БЮТ как оппозиционной силой – увидим. Для этого нужно выработать определенные подходы. Правового ответа на этот вопрос нет ни в Конституции, ни в законодательстве. Мы за координацию, сотрудничество, выработку определенных позиций, поддержку определенных законов и проработку определенных идей, но главное – поставить заслон возможности разрушения внутреннего и внешнего курса”, - добавил он.