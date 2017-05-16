РФ будет пытаться влиять на Украину в формате кибервойны - Порошенко

01:40, 16 мая 2017
Политика
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Вместе с тем, он подчеркнул: "Уверен, что наша решительность и единство не оставят им никаких шансов (на это)".

фото УНИАН

Россия будет пытаться влиять на Украину в формате кибервойны, но это будет безуспешно.

Об этом он заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Недавно мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в США. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине", - сказал он в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

Вместе с тем, он подчеркнул: "Уверен, что наша решительность и единство не оставят им никаких шансов (на это)".

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Теги: #Россия#Порошенко#кибервойна