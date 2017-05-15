Совершали противоправные действия: Аваков заявил об отстранении трех копов после столкновений 9 мая в Днепре

В Днепропетровской области трое полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей по результатам предварительных сведений о ходе служебного расследования событий 9 мая в районе памятника Славы в г. Днепр, которые предоставила комиссия Нацполиции. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он заявил, что согласно первичным результатам расследования, трое полицейских полка полиции особого назначения ГУ НП в Днепропетровской области совершали противоправные действия, которые содержат признаки уголовных правонарушений.

«Для оказания им правовой оценки материалы относительно действий этих полицейских направлено в органы прокуратуры», - отметил Арсен Аваков.

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Аваков также отметил, что на период завершения служебного расследования эти трое полицейских будут отстранены от несения службы.

«Отдельно будет дана оценка действиям руководителей полиции, которые должны были обеспечить публичный порядок во время массовых мероприятий», - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая».

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских. После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. По результатам расследования столкновений 9 мая по состоянию на 12 мая подозрения в совершении преступлений было объявлено 5 лицам, четырем из которых были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще трем лицам сообщено о подозрении в столкновениях во время массовых мероприятий 9 мая заочно. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.