Президент забыл спросить Януковича

Прежде чем подписывать указ о ликвидации «Энергетической компании Украины», Президент должен был посоветоваться с правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, так премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прокомментировал указ Президента о ликвидации НАК «Энергетическая компания Украины» во время своего пребывания на Северном горно-обогатительном комбинате.

«Такие отношения с правительством строить не надо. Возможно, такой указ и нужно было принимать, но нужно было предварительно посоветоваться с людьми, которые работают в этой отрасли», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «правительство будет призывать Президента к сотрудничеству. Единоличные решения приниматься не будут. Те страшные времена для Украины, когда они принимались под воздействием окружения, прошли», - подытожил премьер.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом от 9 октября №863 отменил указ о создании НАК «Энергетическая компания Украины».

Официальный сайт главы государства пояснил отмену указа о создании НАК «Энергетическая компания Украины» демонополизацией рынка электроэнергетики.

“Целью принятия этого Указа является приведение актов главы государства в соответствие с Конституцией Украины, выполнение решения СНБОУ и демонополизация рынка электроэнергетики”, подчеркнул Президент, слова которого цитирует пресс-служба.

11 октября министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО назвал отмену указа Президента о создании НАК «Энергетическая компания Украины» технической процедурой в рамках конституционной реформы, согласно которой ряд указов Президента заменяется постановлениями правительства.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины от 22 января 2004 г. № 69 “О мерах по повышению эффективности управления электроэнергетическим комплексом”.

Кабинет Министров Украины 22 июня 2004 года своим постановлением №794 утвердил устав НАК “Энергетическая компания Украины”, ее Наблюдательный совет, а также перечень хозяйственных обществ, пакеты акций которых передаются в уставный фонд НАК.

Уставный фонд НАК „Энергетическая компания Украины” составляет 9,8 млрд. грн. и разделен на 9,8 млрд. простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн. каждая. По размеру уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» - крупнейшая компания в Украине.