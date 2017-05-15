Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ – Климкин

13:27, 15 мая 2017
Политика
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Климкин назвал встречу с министрами иностранных дел ЕС "очень содержательной".

Об этом Климкин сказал журналистам в Брюсселе по результатам встречи / фото УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что министры иностранных дел стран Европейского Союза, которые принимали участие в неформальной встрече в формате «Группа друзей Украины в ЕС + Украина» поддержали продление санкций против России.

Об этом Климкин сказал журналистам в Брюсселе по результатам встречи.

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«Была очень содержательная встреча с министрами иностранных дел ЕС, поскольку мы успели обсудить вопросы безопасности с очень мощными посланиями относительно Украины, относительно поддержки и относительно продолжения давления на Россию», - сказал министр.

«Все, кто присутствовал на этой встрече, четко поддержали продолжение последовательного давления и, конечно, продление санкций», - сообщил Климкин.

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Теги: #Климкин#санкции ЕС против России