Новая штаб-квартира Юлии Тимошенко (7 фото)

Как однажды призналась Юлия Тимошенко, на работе она проводит 80 процентов своей жизни.

Место Тимошенко в сессионном зале известно многим - прямо возле прохода, чтобы удобно было подбежать к трибуне и бросить туда свое жемчужное ожерелье.

Но туда, где проводит остальное рабочее время Тимошенко, редко ступала нога журналистов. Это кабинет лидера БЮТ в ее партийном офисе на подоле.

TabloID первым среди медиа получил доступ в святая святых украинской оппозиции - в резиденцию Юлии Тимошенко.

Год назад Тимошенко перехала из офиса на бульваре Леси Украинка, который был расположен в помещении одного из научно-исследовательских институтов. Эти кабинеты достались ей еще со времен отсоединения от лазаренковской "Громады".

Бывали даже времена, когда Тимошенко и Лазаренко сидели на одном этаже, но их, на тот момент ожесточенных врагов, разделяла военизированная охрана.

Тот офис Тимошенко больше отвечал ее статусу оппозиции времен Кучмы - советское здание, старый лифт, потертый ковролин...

Теперь Тимошенко работает в небольшом имении по улице Туривской, отгороженном от окружающего мира высоким забором и чугунными воротами.

Говорят, что когда-то здесь был офис члена БЮТ, совладельца "Запорижстали" Василия Хмельницкого. Возможно, в этом кроется объяснение шика в стиле "новых руских", которым встречает штаб-квартира Тимошенко.

Следовательно, фойе оппозиционного вождя выложено мрамором. Стены и пол - тоже из ценного камня, но красного и зеленого цвета. Такая же мраморная лестница.

Одним словом, если бы лидеры мирового Социнтерна, куда стремится попасть Тимошенко, увидели эту роскошь, у них бы возникли сомнения в идеологии БЮТ.

На втором этаже - несколько кабинетов, в частности, Александра Турчинова и Юлии Тимошенко

Кабинет Тимошенко выдержан в теплых зеленых тонах и украшен деревянными панелями. Мебель Тимошенко - зеленая кожа, резьба в псевдо-барокковом стиле. Похожие стулья стояли в кабинете Ющенко в его резиденции времен оппозиционной деятельности на Боричевому току.

В целом же есть впечатление, что владельцем кабинета Тимошенко является мужчина. В комнате очень много сюжетов, характерных для сильного пола. Например, статуя гладиатора, карта дореволюционного Киева или макет парусника.

Самое интересное, что Тимошенко не смогла сказать, что это за корабль - по ее словам, он достался ей от предыдущего владельца кабинета.

Впрочем, Тимошенко отказалась назвать его фамилию - сказала только, что это не Василий Хмельницкий и не Андрей Иванов - совладельцы "Запорижстали", депутаты от БЮТ в Верховной Раде и Киевском городском совете соответственно.

Принято считать, что именно они передали Тимошенко этот офис в качестве взноса в казну БЮТ за право участия в избирательном списке. Однако, официальной версией штаба Тимошенко является то, что этот офис они приобрели на партийные средства.

К женским элементам кабинета Тимошенко, бесспорно, можно отнести большую корзину с конфетами и стильный сервиз.

Тимошенко клянется, что не злоупотребляет сладким, но если ест - то только с орехами...

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