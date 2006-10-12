Ющенко на Покрову собирается в Хоруживку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в субботу, 14 октября, на праздник Покровы Пресвятой Богородицы, посетит Сумскую область.

Как сообщили УНИАН в Сумской облгосадминистрации, в селе Пустовитовка Роменского района В.ЮЩЕНКО примет участие в молебне за Украину, ознакомится с ходом работ по восстановлению Свято-Троицкой церкви, возложит цветы к памятнику Петру Калнышевскому и примет участие в открытии музея последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. После этого Президент примет участие в открытии нового здания Недригайливской центральной районной больницы. Кроме того, В.ЮЩЕНКО побывает в родном селе Хоруживка Недригайливского района, где осмотрит малокомплектный детский дом для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также предусматривается, что Президент проведет рабочее совещание с руководителями области и силовых структур Сумской области.

В тот же день, как ожидается, Президент из г. Сумы отбудет в Ивано-Франковск.