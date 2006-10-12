Янукович находится в Днепропетровске

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится в Днепропетровской области с рабочей поездкой.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно сообщению, В.ЯНУКОВИЧ планирует сегодня посетить в Кривом Роге ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" и принять участие в запуске модернизированной дробильной фабрики №3 комбината.

В.ЯНУКОВИЧ также планирует ознакомиться с организацией работы центров консультационных и разрешительных процедур (системы “единого окна”) в Днепропетровской области и системой рейтинговой оценки работы служащих с субъектами ведения хозяйства по выполнению разрешительных процедур.

В Днепропетровске руководитель правительства посетит выставку энергосохранных технологий и проведет совещание по вопросам состояния и развития горно-металлургического комплекса.