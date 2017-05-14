Россия препятствует согласованию "дорожной карты" для выполнения Минских соглашений – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия препятствует согласованию «дорожной карты» для выполнения Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы подчеркиваем необходимость одобрения и принятия «дорожной карты» минского процесса - что и когда должно произойти. Уверен в том, что мы найдем взаимопонимание и компромисс, а также найдем достаточно аргументов для РФ для того, чтобы эта «дорожная карта» была представлена», - отметил Порошенко.

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«Единственная, кто этому препятствует – это Россия. Мы не видим никаких конструктивных шагов (с ее стороны - УНИАН)», - добавил президент.