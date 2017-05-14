Россия препятствует согласованию "дорожной карты" для выполнения Минских соглашений – Порошенко
Президент убежден, что Украина найдет взаимопонимание и компромисс, а также найдет достаточно аргументов для РФ для того, чтобы эта «дорожная карта» была представлена.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия препятствует согласованию «дорожной карты» для выполнения Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы подчеркиваем необходимость одобрения и принятия «дорожной карты» минского процесса - что и когда должно произойти. Уверен в том, что мы найдем взаимопонимание и компромисс, а также найдем достаточно аргументов для РФ для того, чтобы эта «дорожная карта» была представлена», - отметил Порошенко.
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«Единственная, кто этому препятствует – это Россия. Мы не видим никаких конструктивных шагов (с ее стороны - УНИАН)», - добавил президент.