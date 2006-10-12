Генпрокуратура закрыла последнее дело о сепаратизме

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело о сепаратизме, возбужденное против бывшего председателя Луганского областного совета, народного депутата Виктора ТИХОНОВА (Партия регионов).

Как пишет сегодня газета «Коммерсант-Украина», в Генпрокуратуре 11 октября подтвердили прекращение всех уголовных дел, возбужденных в 2004 году после съезда депутатов всех уровней в Северодонецке Луганской области.

Старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Сергей ЛАВРИНЧУК вручил 11 октября В.ТИХОНОВУ постановление о закрытии уголовного дела о сепаратизме.

Уголовное дело в отношении В.ТИХОНОВА прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Основанием для прекращения уголовного дела стали результаты трех экспертиз, проведенных независимыми экспертами по просьбе Генпрокуратуры. «Выступления ТИХОНОВА были направлены на стабилизацию ситуации в Украине, сохранение ее целостности, противодействие деструктивным элементам и тенденциям. Общий контекст его выступлений свидетельствует о том, что он исходил не из интересов перестройки государства каким-либо образом, а из необходимости обеспечения спокойствия, порядка, доминирования законности и конституционности в границах Украины», - цитирует «Коммерсант-Украина» текст постановления о закрытии дела на основании показаний одного из экспертов, заведующего отделом этноисторических исследований Института политических и этнографических исследований им. И.Кураса, члена-корреспондента НАН Украины Валерия СОЛДАТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, бывшему председателю Луганского областного совета В.ТИХОНОВУ инкриминировалось «совершение действий, направленных на изменение границ территории Украины, и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства Украина».

28 ноября 2004 года в Северодонецке состоялся съезд депутатов всех уровней, одним из активных участников которого был на то время председатель Луганского облсовета В.ТИХОНОВ. «Считаю необходимым незамедлительно образовать исполнительный орган Луганского областного совета и поручить ему взять на себя всю полноту исполнительной власти в нашем регионе», - говорил он с трибуны. На следующий день в отношении В.ТИХОНОВА Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

22 декабря 2004 года дело было передано для проведения досудебного следствия в Генпрокуратуру.