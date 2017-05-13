Яценюк совершит визиты в США и Канаду
15 - 19 мая лидер политической партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк осуществит рабочие визиты в Соединенные Штаты Америки и Канаду.
Цель поездки Яценюка в Северную Америку заключается в мобилизации международной поддержки в защиту Украины. Об этом сообщили в "Народном фронте."
В центре внимания обоих визитов будут находиться три ключевые проблематики - противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины.
В Вашингтоне Арсений Яценюк проведет встречи с представителями новой администрации Соединенных Штатов.
Планируются встречи с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности.
Арсений Яценюк встретится с руководством Государственного департамента и Министерства обороны Соединенных Штатов.
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Планируются встречи лидера "Народного Фронта" с сенаторами Тедом Крузом, Джоном МакКейном, Ричардом Дурбином и другими представителями обеих политических сил - Республиканской и Демократической партий.
Отдельными событиями станут встречи Арсения Яценюка с бывшим Президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, а также бывшим Вице-президентом Джозефом Байденом.
В Вашингтоне планируются выступления Яценюка перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в ведущих аналитических институтах - American Enterprise Institute, Heritage Foundation, а также в Совете по вопросам внешней политики.
Визит в Оттаву предусматривает встречи с Министром иностранных дел Хрыстей Фриланд и другими высокими представителями правительства и парламента Канады.
В столице Канады Арсений Яценюк примет участие в мероприятиях, посвященных солидарности с Украиной и крымскими татарами.
В рамках программы также встречи с представителями украинской общины, международными экспертами, медиа.