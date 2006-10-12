Червоненко поставил диагноз Нашей Украине

Губернатор Запорожья, член "Нашей Украины" Евгений Червоненко считает, что ситуация в партии сложная и требует вмешательства президента Виктора Ющенко.

"Сегодня ситуация у "Нашей Украины" тяжелая, но если честно и правдиво не сказать о болезнях внутри, то мало шансов на выздоровление", - сказал Червоненко в интервью "Известиям в Украине".

"У нас назрел самый главный вопрос. Я могу, конечно, только советовать, но мне кажется, что пришел тот час, когда главе государства просто необходимо откровенно поговорить с политсоветом "Нашей Украины", - добавил он.

Червоненко также сказал, что не голосовал за переход "Нашей Украины" в оппозицию.

"На политсовете я голосовал за продолжение переговоров с учетом требований Универсала национального единства", - отметил он.

"Свое отношение по ситуации в "Нашей Украине" я высказывал в открытую, когда еще нам предлагали "коалицию на двоих". К сожалению, амбиции некоторых лидеров победили здравый смысл", - добавил Червоненко.

В то же время, по мнению губернатора, у "Нашей Украины" остается "шанс на выздоровление".

"Вы знаете, как показала моя жизнь спортсмена-экстремала в автоспорте, всегда остается шанс выжить и победить! Важно просто реально оценивать ситуацию. И еще — как бы больно не было, идти по пути выздоровления", - сказал он.

Говоря о своем отношении к назначению Александра Зинченко советником президента, Червоненко отметил:

"Хочу напомнить, что в так называемом коррупционном скандале Зинченко мое имя не фигурировало. Я работал вместе с Зинченко. Возможно, он изменился. Но я знаю, что он склонен не доводить начатое до конца, и знаю, что от эйфории до депрессии и наоборот у него очень короткая дистанция".

"Я бы не говорил, как принято у вас, журналистов, что его назначение — это "удар по "любим друзям", не надо говорить об ударах… Человек предал команду — и при этом не отрекся от той идеологии, с которой шли вместе. Прав он или не прав — я не люблю слово "предатель". Я уходил от Кучмы — прямо в глаза сказал, почему я это делаю", - добавил он.

В то же время Червоненко сказал, что поддерживает назначение Виталия Гайдука секретарем СНБОУ.

"Вы помните, нас убивали под лже-правильным лозунгом "Отделим власть от бизнеса". И что! Пришли якобы не бизнесмены, которые по воровству и коррупции дали значительную фору любому бизнесмену... К власти должны приходить молодые, богатые, незакомплексованные, творческие, амбициозные люди. Время показной нищеты должно закончиться, оно ведет в никуда", - сказал он.

Червоненко также доволен деятельностью Виктора Балоги на должности главы секретариата президента.

"Балога — решительный человек. Если ты с ним в одной команде — можно опереться на его плечо. Умеет держать удар, умеет принимать решение, вот это мне в нем нравится", - сказал он.

Украинская правда