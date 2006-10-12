Суд отменил уголовное дело против соратника Турчинова
Печерский райсуд рассмотрел жалобу адвоката
10 октября Печерский районный суд города Киева рассмотрел жалобу адвоката народного депутата Украины Андрея КОЖЕМЯКИНА на постановление Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела от 25 мая 2006 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.
По сообщению пресс-службы, “суд постановил, что для возбуждения уголовного дела в отношении А.КОЖЕМЯКИНА не было оснований, поэтому жалоба адвоката является обоснованной и подлежит удовлетворению, а постановление о возбуждении уголовного дела подлежит отмене”.
“Адвокат А.КОЖЕМЯКИНА считает, что это решение суда подтверждает заказной и политический подтекст этого дела против генерала СБУ, который всегда занимал принципиальную позицию в борьбе с коррупцией и организованной преступностью”, - отметили в пресс-службе БЮТ.
Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 5 августа заявила, что против членов фракции БЮТ Александра ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА возбуждены уголовные дела.
По ее словам, «не прошло и суток с момента прихода новой власти, но поняли они твердо, что пока мы живы и работоспособны, пока наша команда способна противостоять – они не смогут никогда по-настоящему овладеть Украиной".
Поэтому выделили первых двух человек – Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА, кстати, КОЖЕМЯКИН – это молодой и талантливый генерал СБУ, которого уволили вместе с ТУРЧИНОВЫМ (из СБУ), потому что порядочность была несовместима с некоторыми планами людей при власти", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
"Именно против них сегодня первый удар. Именно против них возбуждены уголовные дела и именно по ним сейчас собираются подать представления в Верховную Раду о лишении их неприкосновенности", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вместе с тем, 7 августа Генеральная прокуратура Украины опровергла информацию о наличии в своем производстве уголовного дела в отношении бывшего руководителя СБУ А.ТУРЧИНОВА и его заместителя А.КОЖЕМЯКИНА.
Как сообщалось, А.ТУРЧИНОВ был председателем СБУ с февраля по сентябрь 2005 г. А.КОЖЕМЯКИН был начальником подразделения борьбы с международным терроризмом ГУ СБУ. Сейчас они оба являются депутатами Верховной Рады по списку БЮТ.