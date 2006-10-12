Суд отменил уголовное дело против соратника Турчинова

10 октября Печерский районный суд города Киева рассмотрел жалобу адвоката народного депутата Украины Андрея КОЖЕМЯКИНА на постановление Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела от 25 мая 2006 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

По сообщению пресс-службы, “суд постановил, что для возбуждения уголовного дела в отношении А.КОЖЕМЯКИНА не было оснований, поэтому жалоба адвоката является обоснованной и подлежит удовлетворению, а постановление о возбуждении уголовного дела подлежит отмене”.

“Адвокат А.КОЖЕМЯКИНА считает, что это решение суда подтверждает заказной и политический подтекст этого дела против генерала СБУ, который всегда занимал принципиальную позицию в борьбе с коррупцией и организованной преступностью”, - отметили в пресс-службе БЮТ.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 5 августа заявила, что против членов фракции БЮТ Александра ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА возбуждены уголовные дела.

По ее словам, «не прошло и суток с момента прихода новой власти, но поняли они твердо, что пока мы живы и работоспособны, пока наша команда способна противостоять – они не смогут никогда по-настоящему овладеть Украиной".

Поэтому выделили первых двух человек – Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА, кстати, КОЖЕМЯКИН – это молодой и талантливый генерал СБУ, которого уволили вместе с ТУРЧИНОВЫМ (из СБУ), потому что порядочность была несовместима с некоторыми планами людей при власти", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Именно против них сегодня первый удар. Именно против них возбуждены уголовные дела и именно по ним сейчас собираются подать представления в Верховную Раду о лишении их неприкосновенности", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, 7 августа Генеральная прокуратура Украины опровергла информацию о наличии в своем производстве уголовного дела в отношении бывшего руководителя СБУ А.ТУРЧИНОВА и его заместителя А.КОЖЕМЯКИНА.

Как сообщалось, А.ТУРЧИНОВ был председателем СБУ с февраля по сентябрь 2005 г. А.КОЖЕМЯКИН был начальником подразделения борьбы с международным терроризмом ГУ СБУ. Сейчас они оба являются депутатами Верховной Рады по списку БЮТ.