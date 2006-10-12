Конституционный суд приступил к работе

Сегодня состоялось первое заседание судей Конституционного Суда Украины после длительного перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание, председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ отметил, что сегодня произошло выдающееся событие в деятельности КС – обновленный состав суда приступает к осуществлению правосудия. По его словам, КС надлежит продолжить работу своих предшественников, основным содержанием которой является выполнение определенной законодательством Украины задачи – гарантирование верховенства Конституции как Основного Закона государства на всей ее территории.

И.ДОМБРОВСКИЙ подчеркнул, что эта задача является чрезвычайно ответственной, ведь речь идет об утверждении верховенства права и тому подобное.

По его словам, несмотря на то, что КС не заседал почти год, это время новоназначенные судьи использовали для ознакомления с работой КС, с делами, которые находятся в производстве и т.д.

«Большой жизненный опыт, высокий профессионализм, высокий потенциал судей Конституционного Суда способны обеспечить надлежащее решение всех вопросов, которые отнесены к его компетенции. Мы приступаем к работе с желанием честно и добросовестно выполнять свои высокие обязанности судей, обеспечить верховенство права, защищать конституционный строй, конституционные права и свободу человека, гражданина. Оценку нашей работе будут давать граждане Украины, общество, государство», - отметил И.ДОМБРОВСКИЙ.