Конституционный суд приступил к работе
Судьи собрались после длительного перерыва
Сегодня состоялось первое заседание судей Конституционного Суда Украины после длительного перерыва.
Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание, председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ отметил, что сегодня произошло выдающееся событие в деятельности КС – обновленный состав суда приступает к осуществлению правосудия. По его словам, КС надлежит продолжить работу своих предшественников, основным содержанием которой является выполнение определенной законодательством Украины задачи – гарантирование верховенства Конституции как Основного Закона государства на всей ее территории.
И.ДОМБРОВСКИЙ подчеркнул, что эта задача является чрезвычайно ответственной, ведь речь идет об утверждении верховенства права и тому подобное.
По его словам, несмотря на то, что КС не заседал почти год, это время новоназначенные судьи использовали для ознакомления с работой КС, с делами, которые находятся в производстве и т.д.
«Большой жизненный опыт, высокий профессионализм, высокий потенциал судей Конституционного Суда способны обеспечить надлежащее решение всех вопросов, которые отнесены к его компетенции. Мы приступаем к работе с желанием честно и добросовестно выполнять свои высокие обязанности судей, обеспечить верховенство права, защищать конституционный строй, конституционные права и свободу человека, гражданина. Оценку нашей работе будут давать граждане Украины, общество, государство», - отметил И.ДОМБРОВСКИЙ.