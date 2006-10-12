Мороз прибыл в Россию с официальным визитом

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ прибыл в Российскую Федерацию с официальным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня запланирована встреча А.МОРОЗА с председателем Государственной Думы Федерального собрания РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ. Также предусматривается встреча с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ.

Завтра А.МОРОЗ возложит цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве, а также к памятнику Тарасу Шевченко.

На пятницу также запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ и секретарем Совета национальной безопасности РФ Игорем ИВАНОВЫМ.