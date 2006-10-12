Мороз прибыл в Россию с официальным визитом
09:41, 12 октября 2006Политика
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Запланированы встречи с Грызовым, Лавровым, Ивановым
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ прибыл в Российскую Федерацию с официальным визитом.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня запланирована встреча А.МОРОЗА с председателем Государственной Думы Федерального собрания РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ. Также предусматривается встреча с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ.
Завтра А.МОРОЗ возложит цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве, а также к памятнику Тарасу Шевченко.
На пятницу также запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ и секретарем Совета национальной безопасности РФ Игорем ИВАНОВЫМ.
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