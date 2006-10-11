Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил программу мероприятий, направленных на утверждение прозрачности и открытости работы правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, в рамках этой программы проведена реорганизация Службы премьер-министра и создан Аппарат премьер-министра.

Руководителем Аппарата премьер-министра назначен Сергей ЛЕВОЧКИН.

По мнению премьер-министра, Аппарат должен аккумулировать идеи, предложения интеллектуальных и научных сил и лидеров общественного мнения с тем, чтобы максимально быстро реагировать на вызовы, возникающие перед обществом и государством.

В числе задач работы Аппарата премьер-министр назвал разработку аналитически-прогнозных и программных документов; системное и полное информирование общественности о деятельности правительства; обеспечение прозрачности работы правительства и открытого доступа журналистов к информации.