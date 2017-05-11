В МИД рассказали о встрече Климкина и Трампа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца заявила, что США четко осознают угрозу, которую представляет агрессия России против Украины.

Об этом Беца заявила в комментарии УНИАН по результатам встречи главы МИД Украины Павла Климкина с высшим руководством США.

«Это был очень важный визит, наиболее важными встречами были встречи с высшим руководством США, и для нас является большим успехом украинской дипломатии, что президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, также его принял вице-президент США, и стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США в ситуации на Донбассе», - сказала она.

«У американской стороны есть полное понимание того, что есть российская агрессия и насколько она угрожающа», - добавила Беца.

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По ее словам, также на встречах речь шла о неизменной позицию Администрации президента США в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и противодействия российской агрессии.

«Было отмечено, что позиция США неизменна, что они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ», - заявила Беца.

Комментируя также встречу Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, Беца сообщила: «Было четко указано, что Минские договоренности должны быть обязательно выполнены российской стороной, и Россия несет ответственность за их выполнение, и санкции не будут сняты, пока Россия не выполняет Минские договоренности».

Как сообщал УНИАН, Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.